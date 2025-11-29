Yiğidolar Boluspor'a hazır

Mehmet Altıparmak yönetimindeki Sivasspor, duran toplara ağırlık verdiği son çalışma sonrası Boluspor karşılaşması için kampa girdi.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmalarının ardından kırmızı-beyazlı ekip, idmanı duran top organizasyonlarıyla noktaladı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Sivasspor–Boluspor karşılaşması yarın saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.