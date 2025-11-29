Yiğidolar Boluspor'a hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmalarının ardından kırmızı-beyazlı ekip, idmanı duran top organizasyonlarıyla noktaladı.