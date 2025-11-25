1. Lig ekibinde şok gelişme: Golcü oyuncu eşyalarını toplayıp kaçtı

Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos’un dün gece geç saatlerde tesisleri izinsiz terk ederek Sivas’tan ayrıldığını açıkladı. Kulüp, usulsüz fesih girişimi sonrası hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, genç forvet Luan Campos’un takımdan izinsiz ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, dün gece ailesiyle birlikte tesislere gelerek eşyalarını topladı ve herhangi bir bilgi vermeden Sivas’tan ayrıldı.
Kulüp yetkililerinin telefonla ulaşmaya çalıştığı Campos’un hiçbir şekilde geri dönüş yapmadığı, oyuncuyla herhangi bir iletişim kurulamadığı belirtildi.
Sivasspor, yaşananların ardından kamuoyuna resmi bir bildiri yayımladı. Campos’un davranışının profesyonellik dışı olduğu vurgulandı ve sürecin hukuken takip edileceği belirtildi. Kulüpten yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:
Sivasspor Kulübü'nün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir. Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildiririz.”