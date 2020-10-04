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Yiğithan Güveli hangi takıma transfer oldu?

Yiğithan Güveli 1. Lig ekibine transfer oldu

Fenerbahçe'de yetişen genç stoper Yiğithan Güveli, Altınordu'ya transfer oldu. İzmir ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Yiğithan Güveli, Fenerbahçe A Takımı formasıyla 12 maça çıktı ve 1 gol attı.

Yiğithan Güveli, Fenerbahçe A Takımı formasıyla 12 maça çıktı ve 1 gol attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güveli, Altınordu'nun genç ve deneyimli oyuncuların bir arada olduğu, sistemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Altınordu, gençlere güvenen, onlara forma şansı veren ve kariyerleri için en iyisini planlayan bir kulüp. Bu açıdan doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yiğithan yeni takımının formasını giydi.
Yiğithan yeni takımının formasını giydi.

Altınordu'nun 8. transferi

Yiğithan Güveli, Altınordu'nun Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Akgün, Emre Nefiz, Alper Tursun ve Birhan Vatansever'in ardından bu sezon kadrosuna kattığı sekizinci oyuncu oldu.

  • Fenerbahçe'de yetişen, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da görev yapan 1998 doğumlu oyuncunun, 15 ve 16 Yaş Altı Milli Takım formalarını 8 kez giydiği belirtildi.

Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor
Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertlilerin oyunuyla ilgili konuşurken kaleci Altay Bayındır için de ses getirecek bir tahmin yaptı.İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;-Fenerbahçe ikinciyi atıp rahatlamak zorunda. Fenerbahçe, akan oyunda pozisyon üretemedi. Duran topa endeksli kalmamalı. Bunu Fenerbahçe geliştirmeli. -Altay'ın 2 haftadır muazzam performansı var. Çok genç bir kaleci. Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor. Refleksleri, güveni artıyor. -Bu takımda Ozan'ın bölgesinde Alex oynasa, 20'den aşağı atmaz."-Bu takımda Ozan'ın bölgesinde Alex oynasa, 20'den aşağı atmaz."

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