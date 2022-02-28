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Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı

İtayla ligi ekiplerinden Salernitana forması giyen Fransız futbolcu Frank Ribery trafik kazısı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ribery bir süre gözetim altında kalacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı
Ribery bu sezon ligde 17 maçta sahaya çıktı, 2 asist yaptı.

İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da forma giyen Franck Ribery trafik kazası geçirdi. Yıldız futbolcu kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kaza Salerno'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Capaccio-Paestum kasabasında meydana geldi. Ribery'nin aracıyla trafik ışığına çarptığı belirtildi.

Serie A kulübü yaptığı basın açıklamasında aracı Ribery'nin kullanmadığını belirtirken, 38 yaşındaki futbolcunun önlem olarak birkaç gün hastanede kalacağını açıkladı.

Ribery bu sezon ligde 17 maçta sahaya çıktı, 2 asist yaptı.

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