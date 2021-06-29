Yıldız futbolcu Marek Hamsik imzayı attı Trabzonspor Kulübü'nde yeni transfer Marek Hamsik için imza töreni düzenendi. Bordo-mavili takımı tercih etme nedenini açıklayan Slovak futbolcu, "Trabzonspor transfer sürecinde çok dürüst davrandı. Benim için en önemlisi buydu" dedi.

Haber Merkezi 29 Haziran 2021, 12:58 Son Güncelleme: 29 Haziran 2021, 13:28 Yeni Şafak