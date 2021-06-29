Spor Yıldız futbolcu Marek Hamsik imzayı attı
TRANSFER

Yıldız futbolcu Marek Hamsik imzayı attı

Trabzonspor Kulübü'nde yeni transfer Marek Hamsik için imza töreni düzenendi. Bordo-mavili takımı tercih etme nedenini açıklayan Slovak futbolcu, "Trabzonspor transfer sürecinde çok dürüst davrandı. Benim için en önemlisi buydu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız futbolcu Marek Hamsik imzayı attı
Hamsik havalimanında Trabzonspor atkısıyla poz verdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Marek Hamsik bordo-mavili kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Slovak yıldız için düzenlenen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;

Ahmet Ağaoğlu: "Transfer bizim için zorlu geçmedi"

  • "Ailemize hoş geldin Marek. Önemli bir transfer, hocamızın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer bizim için zorlu geçmedi, futbol oynamak ve Napoli'de yaşadığı günleri burada yaşamak istediği için geldi. Eski oyuncumuz Parma'da oynayan Kucka'dan Trabzonspor için kapsamlı bilgiler aldı. Babası Türkiye'de antrenör olan menajeri Trabzon ve Türkiye hakkında bilgiler verdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için bu süreçte bizim için zor olmadı. Önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir camiaya geldiğini söyledi."

Hamsik: "Trabzonspor dürüst davrandı"

  • "Buraya geldiğim ilk günden itibaren insanların takımlarına olan tutkularını görebilme fırsatı buldum. Umuyorum birlikte harika bir sezon geçireceğiz. Burada olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor transfer sürecinde çok dürüst davrandı. Benim için en önemlisi buydu. EURO 2020'de sadece düşündüğüm takımıma nasıl katkı verebilirim oldu."

5 bin forma alacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marek Hamsik ile kulüpten 5 bin forma satın alması yönünde anlaştı.


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