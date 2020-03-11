Yılmaz Vural futbolseverleri korkuttu

Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi.

Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

Yılmaz Vural: “Maçı kaybetsem üzülmeyecektim”

Akhisarspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-2 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Ben bu maçı kaybetsem üzülmeyecektim. Adana Demirspor da benim takımım. Kim ne derse desin bu takımın bir taraftarıyım. Gönül ister ki beraber el ele bir üst lige çıkalım” dedi.

00:17 dk 11 Mart 2020 IHA Herkesi korkutan Yılmaz Vural’dan güldüren açıklama Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adana Demirspor'u 3-2 yendikleri maçtan sonra bir gazetecinin 'durumunuz nasıl?' sorusuna 'eşek' gibiyim cevabını verdi.

Adana Demirspor’un bir taraftarı olduğunu da vurgulayan Akhisarspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Ben bu maçı kaybetsem üzülmeyecektim. Adana Demirspor da benim takımım. Kim ne derse desin bu takımın bir taraftarıyım. Çok sevdiğim bir camiadır. Gönül ister ki beraber el ele bir üst lige çıkalım. Çünkü Adana’ya bu yakışır. Onlara da geçmiş olsun diliyorum. Umarım bundan sonra ki maçlarında başarılı olurlar. Bizim buruk sevincimiz var. En azından diğer maçlarını kazanırlarsa onları dışarıdan takip ederiz” ifadelerini kullandı.

