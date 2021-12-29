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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı: Yöneticilerle görüştüm

Süper Lig'de Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yıllardır sarı-lacivertli takımda çalışmak istediğini söyleyen Yılmaz Vural yine bu isteğini yineledi. Tecrübeli hoca, yöneticilerle görüştüğünü söylerken, "İnşallah Ali Bey’i ikna ederler" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Yılmaz Vuraldan Fenerbahçe itirafı: Yöneticilerle görüştüm
Yılmaz Vural, şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmıyor.

Sezona Vitor Pereira ile başlayan fakat 17. hafta sonrasında Portekizli hoca ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

"İyi top oynatırım"

Yıllardır sarı-lacivertli takımda çalışmak istediğini söyleyen tecrübeli hoca Yılmaz Vural, hakkındaki iddialara TGRT'de yanıt verdi. Fenerbahçe’yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe’ye iyi top oynatırım" diye konuştu.

"Bazı yöneticilerle görüştüm"

Fenerbahçe’nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey’in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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