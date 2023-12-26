Fatih Terim'in Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmasının ardından futbolseverler Yunanistan Ligi'nin yayıncısının kim olduğunu merak ediyor. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan lig ile ilgili girişimler ise başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'in Yunanistan Ligi için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Bu kapsamda Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçlarının TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması gündemde.
Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonluk hedefi bulunan Yunan takımı, Fatih Terim'i takımın başına getirerek bu konudaki iddiasını ortaya koydu. 70 yaşındaki çalıştırıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geldiler, anlaştık. Atina'ya gideceğiz. Yarın öğleden sonra idmana çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, son olarak Galatasaray'da görev yapmıştı. Terim, Türkiye dışında ise Milan ve Fiorentina takımlarında görev yapmıştı.