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Spor

Yunanistan Ligi hangi kanalda yayınlanacak?

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından futbolseverler Yunanistan Ligi'nin hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor. Türkiye'de Yunanistan Ligi maçlarını yayınlayan kanal bulunmuyor. Ancak Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'nde görev yapmasının ardından bu konuyla ilgili şimdiden çalışmalar başladı. Avrupa kupalarındaki maçların yayın haklarını elinde bulunduran EXXEN'in Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un maçları için devreye girdiği ve bilgi aldığı öğrenildi. Anlaşmanın sağlanması halinde Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçları EXXEN uygulamasından ve TV8'den yayınlanabilecek.

17:31 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 18:10 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Terim, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu.
Fatih Terim, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu.

Fatih Terim'in Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmasının ardından futbolseverler Yunanistan Ligi'nin yayıncısının kim olduğunu merak ediyor. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan lig ile ilgili girişimler ise başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'in Yunanistan Ligi için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Bu kapsamda Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçlarının TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması gündemde.

Panathinaikos şampiyonluk yaşamak istiyor

Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonluk hedefi bulunan Yunan takımı, Fatih Terim'i takımın başına getirerek bu konudaki iddiasını ortaya koydu. 70 yaşındaki çalıştırıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geldiler, anlaştık. Atina'ya gideceğiz. Yarın öğleden sonra idmana çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, son olarak Galatasaray'da görev yapmıştı. Terim, Türkiye dışında ise Milan ve Fiorentina takımlarında görev yapmıştı.

Yunanistan Ligi puan durumu / Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde kaçıncı sırada?

#Panathinaikos
#Yunanistan
#Fatih Terim
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