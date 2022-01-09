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Yunanistan’da maçlar koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Yunanistan Süper Lig'i ve 2. Lig maçları artan koronavirüs vakaları nedeniyle bugün oynanacak bir maç dışında ertelendiği açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan’da maçlar koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Yunanistan Süper Ligi

Yunanistan’da artan korona virüs vakaları sebebiyle Süper Lig ve Süper Lig 2 maçları Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi.

Tek maç dışında tamamı ertelendi

Yunanistan’da korona virüs kaynaklı vakalar artış gösteriyor. 10 milyon nüfusa sahip ülkede dün 38 bin vaka açıklandı. Süper Lig ve Süper Lig 2’de mücadele eden takımların da korona virüs kaynaklı eksik oyuncu bildirmesi üzerine, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de 17. hafta ve Süper Lig 2’de ise 12. hafta karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenirken, bugün sadece Volos NFC - Panathinaikos karşılaşmasının oynanacağı açıklandı.

Öte yandan korona virüs sebebiyle bu hafta liglerde sadece 2 maç oynanırken, Süper Lig’de OFI - Pas Giannina maçı 1-1, Süper Lig 2’de ise Kallithea - Panathinaikos II maçı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.


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