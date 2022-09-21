Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Yusuf Demir Türk Milli Takımında oynayamaz
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yusuf Demir Türk Milli Takımı'nda oynayamaz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüştüklerini söylemişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Demir yerli statüsünde oynayacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi açıkladı
Galatasaray Yusuf Demir'i, Rapid Wien'den kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in, yabancı statüsünde oynuyor olması ve yerli kategorisinde sayılıp sayılmama konusu tartışmalara neden oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüklerini söylemişti.

"Galatasaray, Yusuf'u alırken bu talimatı biliyordu"

Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için TFF ile görüşen sarı-kırmızılı takıma, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den olumsuz yanıt geldi. Akşam'a açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Galatasaray, Yusuf'u alırken bu talimatı biliyordu" ifadelerini kullandı.

"Yusuf Demir Türk Milli Takımı'nda oynayamaz"

Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'nda oynayamayacağını söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

"Mesut Özil örneği yanlış"

Sosyal medyada konuşulan Mesut Özil örneği hakkında açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

  • "Yola devam edeceğiz"
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'la yolların ayrılacağı ile ilgili iddialara yanıt verdi. Büyükekşi, "Hocamız Kuntz'la ayrılma gibi bir düşüncemiz yok. Hocamızla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın hedefleri ile ilgili ise "Milli Takım olarak hedeflerimizi belirlemiş durumdayız. Şu an Uluslar Ligi'nde yerimiz belli. Öncelikle hedefimiz bir üst lige çıkmak" diye konuştu.

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