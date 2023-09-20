Yusuf Erdoğan: "Anadolu takımı olmaktan çıktık"

Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapatan Adana Demirspor’da pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Takımın yeni transferi Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ve kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan takım antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın son maçta aldığı 3 puanın çok önemli olduğunun altını çizen Magomedaliev, galip geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.





"İdolüm yok"

Geçen haftanın kendisi için çok özel olduğunu belirten Magomedaliev, “Çünkü ilk defa taraftarlarımızla bir araya geldim. Onları daha önceden izliyordum. Adana Demirspor’un bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Pozisyonumda rekabet olduğunun bilincinde olarak geldim. Geçen yıl Ertaç tüm sezon boyunca çok iyi bir performans sergilemişti. Diğer kalecilerimiz de çok iyi. Benim yapmam gereken ise çok çalışmak. Benim için adapte olma süreci kolay geçiyor. Çünkü Azerbaycan ve Türk halkları birbirine çok benziyor. Buraya gelirken de hiçbir sorun yaşamadım. Karar almak çok kolay oldu. Ligi de yakından takip ediyordum. İdol olarak gördüğüm bir kaleci yok. Muslera çok uzun zamandır üst seviyede oynuyor. Arkadaşım Sehic de çok iyi. Forvetlerden ise çekinmiyorum. Aboubakar, İcardi gibi büyük oyunculara karşı mücadele etmeyi seviyorum” dedi.





"Anadolu takımı olmaktan çıktık"

Güzel bir serinin başlangıcı olabilecek maçlara çıkacaklarını dile getiren Yusuf Erdoğan ise önemli bir virajı kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi. Pazar günü eski takımına karşı oynayacağı için güzel bir mücadele olacağını vurgulayan Erdoğan, takım olarak geçen yılın performansının üzerine koyarak büyük hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Takım kadrosunun çok kaliteli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Kadro kalitemiz üst seviyede. Anadolu takımı olmaktan çıktık. 4 büyüklere eş değer hatta bazılarından daha yüksek kalitede kadromuz var. Bizim hedefimiz orta sıralara oynamak değil. Artık başka bir hikaye yazma zamanı geldi” diye konuştu.





"Hocamızın bana güzel bir dokunuşu oldu"

Yükselen performansı hakkında gelen soruyu da cevaplayan Erdoğan, “Futbol, iyi futbolcularla oynanır. Dönem dönem inişler çıkışlar olabilir. Benim çıkışımın sebebi ise çok iyi bir kadromuzun olması. Sahaya girdiğimde futbolu çok iyi bilen takım arkadaşlarımla oynuyorum. Performansım onların etkisiyle artıyor. Her zaman hedefleri, hikayesi olan bir futbolcuyum. Trabzonspor’da bir maç oynayıp 5 maç oynamayarak çok uzun süre kalabilirdim. Ama ben her zaman çocuklarıma, arkadaşlarıma kendi hikayelerimi, başarılarımı anlatmayı benimsemiş bir insanım. Geçen yıl iyi giden bir kadro vardı. Hocamız beni kullanma gereği duymadı. Çalışmayı bırakmadım ve sağ olsun yeni hocamızın bana çok güzel bir dokunuşu oldu. Saha dışında beni motive etmesi güzel hikayeler yazma arzumu geri getirdi. Futbol gerçekten mental bir oyun. Taktik, fizik önemli ama maça çıkarken bir gülümseme, bir dokunuş gerçekten futbolcunun o maçta vereceklerini yukarıya katlıyor” dedi.







