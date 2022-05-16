Yusuf Erdoğan: "Unutulmaz anlar yaşıyorum"

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Yusuf Erdoğan şampiyonluğu anlattı.

Hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşadıklarını belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Anlatılmaz yaşanır dediğimiz yerin şu an zirvesindeyiz. Muhteşem bir balo, muhteşem bir organizasyon yapıldı. Denizden stadımıza gittik. Aynı şekilde stadımızda çok güzel bir kutlama yaptık. Dün de 80 bin kişiye karşı harika bir futbol izlettik. Bu sene hem takım hem taraftar, bir bütün olarak harika işler yapıyoruz. Çok mutlu ve gururluyum böyle bir kulüpte olduğum için. Geçen gün benimle ilgili çok güzel bir anons geçmişti. 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldi' diye. Trabzonspor altyapısından yetişmiş biri olarak hem oranın ilçe takımı Araklıspor'da oynamış bir futbolcu olarak Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Çok mutluyuz, hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"O dönem gözyaşlarıyla ayrılmıştım"

Trabzonspor'dan daha önce gözyaşlarıyla ayrıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Çok büyük umutlarla, heyecanla Trabzonspor A Takımı'na çıkmıştım. Benim için her şey çok güzel gidiyordu. Çok mutluydum şehirde. Daha sonra istemediğim bir ayrılık gerçekleşti. O dönem gitmem gerektiğini düşündüm. O dönemdeki yönetimle alakalı sıkıntılarım vardı. Hayal kırıklıklarıyla, gözyaşlarıyla ayrılmıştım o dönem şehirden. Şampiyon kadronun içinde olmak, yani yazılsa ancak bu kadar yazılırdı benim için. Onur duyuyorum. Bana bu şansı veren yönetimimize, Ertuğrul Başkan'a, Ahmet Başkan'a, Abdullah Hoca'ya çok teşekkür ederim. Böyle bir kadroda olmak gurur verici" diye konuştu.

"Hedef yeni şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi"

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Şampiyonluklara devam etmek istediklerini dile getiren tecrübeli kanat oyuncusu, "Futbol şöyle bir şey. Bugün bitiyor, yarın ne olacağı belli değil. Her zaman kendimize hedef koymamız lazım. Şimdi Şampiyonlar Ligi gibi bir hedefimiz var önümüzde. Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig. Ben şampiyon olduktan sonra şöyle bir açıklama yapmıştım. Bizim çok kupa alacağımız var bu ülkeden. Bu bir başlangıç olsun diyoruz. Şampiyonluklara devam edip, Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.