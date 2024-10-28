Yusuf Yazıcı'dan kötü haber

Yusuf Yazıcı acılar içerisinde yerde kaldı.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos ile çıktığı ilk maçta ağır bir sakatlık geçirdi.
Olympiakos'un deplasmanda Asteras'a 1-0 kaybettiği maçın 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, uzatma bölümünde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Yunan basınında yer alan haberlerde milli futbolcunun çapraz bağ bağlarının koptuğu aktarıldı. 27 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı belirtiliyor.
Olympiakos, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı hakkında henüz açıklama yapmadı.
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