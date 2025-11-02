Zeki Yavru'dan anlamlı jest: Konyaspor taraftarlarının gönlüne taht kurdu

Trendyol Süper Lig 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor kaptanı Zeki Yavru yaptığı hareket ile gönüllerde taht kurdu.
Samsunspor'un tecrübeli kaptanı Zeki Yavru, TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı hareketle takdir toplandı.
ZEKİ YAVRU'DAN BÜYÜK JEST
Konyaspor ile oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından, rakip takımın özel bir taraftarıyla samimi bir şekilde bir araya gelen Zeki Yavru, üçlü çektirdi ve formasını hediye etti.
Konyasporlu taraftarın yüzündeki mutluluk anları sosyal medyada hızla yayılarak, binlerce futbolseverden "İşte sporun gerçek ruhu bu!" yorumlarıyla büyük beğeni topladı.
İşte o anlar;