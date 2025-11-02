Yeni Şafak
Zeki Yavru'dan anlamlı jest: Konyaspor taraftarlarının gönlüne taht kurdu

17:592/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Zeki Yavru, özel bir Konyasporlu taraftara asla unutamayacağı bir an yaşattı.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor kaptanı Zeki Yavru yaptığı hareket ile gönüllerde taht kurdu.


Samsunspor'un tecrübeli kaptanı Zeki Yavru, TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı hareketle takdir toplandı.

ZEKİ YAVRU'DAN BÜYÜK JEST

Konyaspor ile oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından, rakip takımın özel bir taraftarıyla samimi bir şekilde bir araya gelen Zeki Yavru, üçlü çektirdi ve formasını hediye etti.


Konyasporlu taraftarın yüzündeki mutluluk anları sosyal medyada hızla yayılarak, binlerce futbolseverden "İşte sporun gerçek ruhu bu!" yorumlarıyla büyük beğeni topladı.

İşte o anlar;


YouTube
Zeki Yavru'dan anlamlı jest: Konyaspor taraftarlarının gönlüne taht kurdu
Spor / Futbol
02 Kasım, Pazar



#Zeki Yavru
#Samsunspor
#TÜMOSAN Konyaspor
