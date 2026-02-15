Yeni Şafak
Zeynep Sönmez Dubai Tenis Şampiyonası'na ilk turda veda etti

Zeynep Sönmez Dubai Tenis Şampiyonası'na ilk turda veda etti

15/02/2026, Pazar
AA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenecek "Dubai Duty Free" Tenis Şampiyonası'nın kura çekimi Dubai Duty Free Tenis Stadyumu'nda yapıldı. Kura çekimine, milli tenisçi Zeynep Sönmez (solda), Amerikalı tenisçi Iva Jovic ve Filipinli tenisçi Alexandra Eala katıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenecek "Dubai Duty Free" Tenis Şampiyonası'nın kura çekimi Dubai Duty Free Tenis Stadyumu'nda yapıldı. Kura çekimine, milli tenisçi Zeynep Sönmez (solda), Amerikalı tenisçi Iva Jovic ve Filipinli tenisçi Alexandra Eala katıldı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek'e 2-0 yenilerek elendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Zeynep Sönmez, Çek sporcu Sara Bejlek ile karşılaştı.

Rakibi karşısında iki seti de 6-2'lik skorlarla kaybeden milli sporcu, organizasyona veda etti.

