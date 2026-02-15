Zeynep Sönmez Dubai Tenis Şampiyonası'na ilk turda veda etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenecek "Dubai Duty Free" Tenis Şampiyonası'nın kura çekimi Dubai Duty Free Tenis Stadyumu'nda yapıldı. Kura çekimine, milli tenisçi Zeynep Sönmez (solda), Amerikalı tenisçi Iva Jovic ve Filipinli tenisçi Alexandra Eala katıldı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek'e 2-0 yenilerek elendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Zeynep Sönmez, Çek sporcu Sara Bejlek ile karşılaştı.
Rakibi karşısında iki seti de 6-2'lik skorlarla kaybeden milli sporcu, organizasyona veda etti.
#Zeynep Sönmez
#Tenis
#Dubai