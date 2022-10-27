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Spot piyasa elektrik fiyatları belli oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti. Yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spot piyasada elektrik fiyatları: En düşük en yüksek ne kadar oldu?
Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,2 azalışla 1 milyar 197 milyon 507 bin 232 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 13.00'te 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 713 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 771 lira 86 kuruş oldu.

  • Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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