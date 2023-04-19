Türk mutfağına özgü bir tepsi böreği olan su böreği, yapılışı zahmetli bir o kadar keyif veren lezzetli bir tarif. Peynir ve haşlanmış yufkanın buluşmasıyla damaklarda şenlendirecek su böreği, özel günlerde sevdiklerinize en güzel ikram olacak. Su böreği tarifi, yapılışı, kalorisi ve tüm püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SU BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Hamuru için

3,5 su bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

6 adet yumurta

Haşlamak için

1,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Ara katları için

1/2 çay bardağı sıvı yağ

125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı)

İç harcı için

600 gram beyaz peynir

SU BÖREĞİ YAPILIŞI

Yumurtaları bir kase içerisine kırın. Üzerine tuzu ekleyip iyice karıştırın. Karışımın üzerine unu ekleyip tahta kaşıkla toplayın ve sonra yoğurmaya başlayın. Su böreği hamuru yapışkan bir hamur olmalıdır. Orta yumuşaklığa ulaştığında yoğurmayı bırakın. Un serptiğiniz bir tezgaha alın ve elinizi unlayarak bezelerinizi ayırmaya başlayın. Bezelerinizi mandalina büyüklüğünde hazırlayabilirsiniz. Bezelerinizi un serptiğiniz bir tabağa yerleştirip üzerine bir buzdolabı poşeti kapatarak yarım saat bekletin. Tereyağına sıvı yağ ekleyip ocakta eritip böreğinizin katlarına sürmek üzere hazırlayın. Yarım saat sonra ilk bezenizi açıp ince bir yufka haline getirin. Tepsinizin tabanına eritimiş yağı sürdükten sonra bir yağlı kağıt serip pişmemiş ilk yufkanızı serin. Üzerine çok az eritilmiş yağdan sürün. Derin bir tencerenin içine bolca su, bolca tuz ve biraz da sıvı yağ ekleyip iyice kaynatın. Kaynamış suya açtığınız bezelerden ikincisini atıp 30 saniye kadar kaynatın. Bu sırada, kenarlara yapıştığını fark ederseniz, bir kepçe yardımıyla yavaşça kenarlardan çıkarabilirsiniz. Yufkanızı 30 saniye kadar kaynattıktan sonra hemen çıkarın ve buz gibi suyun içine atın. Suyun içerisinde biraz beklettikten sonra yufkayı çekerek çıkarın ve fazla suyunu hafifçe sıkın. Yufkayı ilk yufkanın üzerine serin ve tüm katmanların üzerine erimiş yağı sürmeyi unutmayın. Tepsinin ortasına ulaştığınızda araya peynirli harcınızı yerleştirin ve diğer katmanları da tamamlayın. Böreğinizin en üst katına da erimiş yağı sürdükten sonra önceden ısınmış alt üst ayar 210 derece fırında 1 saat 15 dakika pişirin. Fırından çıkan böreğin üzerine kağıt mutfak havlusu serip 10 dakika bekletin. Ardından dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

SU BÖREĞİ KAÇ KALORİ?

1 porsiyon su böreği 508 kaloridir.

SU BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI NELER?

İlk olarak, su böreği yapmak için en önemli malzeme yufkadır. Yufkaların taze ve kaliteli olması gerekiyor. İsterseniz yufkaları kendiniz yapabilirsiniz ama hazır yufkalar kullanmanız daha pratik olacaktır.

İkinci olarak, su böreğinde kullanacağınız malzemelerin kaliteli olması önemlidir. Peynirin taze ve lezzetli olması, su böreğinin lezzetini artıracaktır.

Üçüncü olarak, sıvı yağın kalitesi de su böreğinin lezzetini etkileyecektir. Sıvı yağ ve tereyağın kaliteli olması, böreğin kıtır kıtır olmasını sağlayacaktır.

Dördüncü olarak hamurları, parçalanmaması için çok fazla karıştırmadan yeteri kadar haşlamaya özen gösterin.

Beşinci olarak oklava ile açıp haşladığınız hamurlar fırında da pişmeye devam edeceğinden kabarık ve kat kat ayrılan bir börek hazırlamış olacaksınız. Böreğin aromasının yoğun olması için; 1 çay bardağı zeytinyağı yerine aynı oranda eritilmiş tereyağı ile hamur katlarını yağlayabilirsiniz.











