İstanbul’da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak! İSKİ 1 Kasım su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 1 Kasım Salı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi..

1 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BÜYÜKÇEKMECE

GÜZELCE MAH,BAHÇELİEVLER MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:24:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

REKLAM

KAYABAŞI MAH,BAŞAKŞEHİR MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 08:41:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

PİRİPAŞA MAH,FETİHTEPE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 11:32:39.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

REKLAM

SULTANGAZİ

ZÜBEYDE HANIM MAH,GAZİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:56:54.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

KÜÇÜK KILIÇLI MAH,FENER MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:43:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

REKLAM

MALTEPE

ZÜMRÜTEVLER MAH,GİRNE MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 11:37:50.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

AHMET YESEVİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 10:07:46.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

REKLAM

TUZLA

AYDINLI MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:48:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇEKMEKÖY

HÜSEYİNLİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 11:16:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

ŞERİFALİ MAH

REKLAM

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 09:12:40.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

BAHÇELİEVLER MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-11-01 10:56:04.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbulda bölge bölge su kesintileri yaşanabiliyor. Böyle durumlarda vatandaşların telaş etmeden İski Alo 185 ile iletişime geçmelerini önemle rica ederiz. İstanbulluları kesinti süresinden dolayı mağdur etmemeye çalışıyoruz. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor. Özellikle planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla paylaşılıyor. Bunun üzerinden vatandaşların önlem alması bekleniyor. İski su kesinti sorgulama işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirmeniz mümkündür. Yukarıda verilmiş olan link üzerinden İstanbul ili su kesintisi sorgulaması yapmanız mümkündür. İstanbul ilinde meydana gelebilecek planlı veya plansız arızalar, bakım çalışmaları açıklaması yapılmıştır.

REKLAM

Su kesintisi sorgulaması ve arıza bildirimleri için İstanbul İSKİ Alo 185 su arıza hattını da arayabilirsiniz.

İski Telefon

Genel Müdürlük telefonu: 0212 321 00 00

Genel Müdürlük Adres bilgisi: Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüp/İSTANBUL

Müşteri Hizmetleri Telefonu: Alo 185 veya İstanbuldışı aramalar için 0212 185 00 00