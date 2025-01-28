Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, bünyesinde görevlendirmek üzere 40 yeni zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Lise, önlisans ve lisans mezunu adayların başvurabileceği bu pozisyon için KPSS'den en az 70 puan almış olma şartı aranıyor. Başvurular, 10-14 Mart tarihleri arasında kabul edilecek.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvan için mezun olunan son okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS B Grubu) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır),

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.sultanbeyli.bel.tr temin edilecektir. Elektronik ortamda doldurularak ıslak imza ile imzalanacak başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf,

f) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

g) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir).

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için:

a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 10/03/2025-14/03/2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:30-16:30 arasında) Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 8 Sultanbeyli/İstanbul adresinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip en geç 21/03/2025 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.sultanbeyli.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

e) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesini" Belediyemizin resmi internet sayfasından www.sultanbeyli.bel.tr temin edilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; 07/04/2025-11/04/2025 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:30-16:30 saatleri arasında) saat 09.30'da başlamak üzere;

Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 8 Sultanbeyli/İstanbul adresinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde sözlü sınav,

Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No: 5 Sultanbeyli/İstanbul adresinde bulunan Sultanbeyli Kapalı Spor Salonunda uygulamalı sınav yapılacaktır.

Sözlü ile uygulamalı sınav belirtilen tarihler arasında bitmezse ilk mesai gününde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.







