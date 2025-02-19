#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;



İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir.🌬️



İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın(Pazartesi günü) akşam saatlerine… pic.twitter.com/zZx4jwuC7i