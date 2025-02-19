İstanbul Sultangazi de okullar tatil mi merak ediliyor. İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sultangazi'de yoğun kar yağışı olması nedeniyle de İstanbul Sultangazi okullar tatil mi veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MGM Sultangazi hava tahmin raporlarına göre kar yağışı devam edecek. Peki, İstanbul Sultangazi okullar tatil mi? Sultangazi de okullar tatil mi, kaç gün? İstanbul kar tatili haberleri sonrası gözler Sultangazi Kaymakamlığı'nda
İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının başlamasının ardından İstanbul'un ilçelerinden Sultangazi okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili valilik ve kaymakamlıktan açıklama geldi.
SULTANGAZİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yoğun kar yağışının görüldüğü Sultangazi'de kaymakamlıktan açıklama geldi. Kaymakamlık kararıyla Sultangazi'de okullar tatil edildi.
VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA UYARI
İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyararak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması ve buzlanma ile don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olmasının beklendiğini belirterek, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesini öneriyor.