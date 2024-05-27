Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ligde son hafta Konyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etti. 102 puan toplayarak sezonu rekor puanla lider kapatan Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti. Peki, Galatasaray kaç kez şampiyon oldu, 5. yıldızı ne zaman alacak? İşte soruların yanıtları.