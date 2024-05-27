Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın şampiyonluğu almasının ardından gözler Süper Kupa finaline çevrildi.
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
2023-2024 Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş ve lig şampiyonu Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.
GEÇTİĞİMİZ YILLARDA SÜPER KUPA KAZANANLARI
2023-2024 GALATASARAY
2022-2023 TRABZONSPOR
2021-2022 BEŞİKTAŞ
2020-2021 TRABZONSPOR
2019-2020 GALATASARAY
2018-2019 AKHİSARSPOR