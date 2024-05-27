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Lig şampiyonu ve kupa şampiyonu Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor! Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? İşte Süper Kupa final maçı tarihi

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan takım Galatasaray oldu. Trabzonspor’u finalde mağlup eden Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Lig şampiyonu ve kupa şampiyonu Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? İşte Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi...

11:47 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Kupa
Süper Kupa

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın şampiyonluğu almasının ardından gözler Süper Kupa finaline çevrildi.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

2023-2024 Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş ve lig şampiyonu Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA SÜPER KUPA KAZANANLARI

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023 TRABZONSPOR

2021-2022 BEŞİKTAŞ

2020-2021 TRABZONSPOR

2019-2020 GALATASARAY

2018-2019 AKHİSARSPOR



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