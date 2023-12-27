Süper Lig'de 18. hafta maçında karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde karşılacak. Ligde aynı puanda yer alan ve şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele içerisinde yer alan iki takım sezonun ilk kupasını müzesine götürmek için mücadele edecek. İki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerini netleştirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının muhtemel 11'leri

Hem İsmail Kartal, hem de Okan Buruk büyük ölçüde maça süreceği ilk 11'ini netleştirdi.Fenerbahçe'de, ligdeki derbide cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred bu maçla sahalara dönüyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Torreira, Kaan Ayhan, Zaha, Kerem, Mertens, Icardi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi Samuel, Ferdi, Djiku, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko.

Süper Kupa Final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışında olan ve 17 hafta sonunda 44 puana sahip Fenerbahçe ile Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü oynanan lig maçının ardından ikinci kez karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de golsüz tamamlanan mücadele sonrası ezeli rakipler, bu kez 2023 Turkcell Süper Kupa için sahaya çıkacak. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak.

Süper Kupa final maçının hakemi ve yayın kanalı

Mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Mücadele ATV ekranından şifresiz olarak yayınlanacak.

FRED SÜPER KUPA FİNALİ'NDE OYNAYACAK!

Fenerbahçe'nin orta sahasının önemli isimlerinden olan Fred, kırmızı kart cezası nedeniyle Süper Lig'de oynanan derbi maçını kaçırmıştı. Yıldız oyuncu Süper Kupa finalinde sahada olacak.

ZAHA İLK 11'DE

Galatasaray'da ise derbide yedek soyunan Wilfried Zaha'nın bu kez ilk 11'de görev alması bekleniyor.







