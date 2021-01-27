Süper kupa bu akşam sahibini buluyor

Başakşehir Trabzonsporsaat süper kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde. Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yapacağı TFF Süper Kupa maçına dair tüm detayları derledik. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak. Müsabkaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, TFF Süper Kupa maçına dair son bilgiler...

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor bu akşam mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

SÜPER KUPAYI EN ÇOK KİM KAZANDI?

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

TRABZONSPOR SÜPER KUPA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Trabzonspor, TFF Süper Kupa’da yarın oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti. Bordo-mavililerde, ameliyat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Abdulkadir Ömür de kafileye dahil edildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir müsabakasının çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 16.15 sıralarında İstanbul’a hareket etti.

28 futbolcunun yer aldığı kafilede İstanbul’da ameliyat olan Abdulkadir Ömür de bulunuyor.

Trabzonspor kafilesinde şu isimler var:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdulkadir Parmak, Ahmet Can Kaplan, Edgar le, Vıtor Hugo, Serkan Asan, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Nwakaemen, Ekuban, Flavıo, Atakan Gündüz, Benik Afobe, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Hüseyin Türkmen, Djaniny, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Hosseini, Safa Kınalı, Süleyman Cebeci, Yusuf Sarı."

TFF SÜPER KUPA SONUÇLARI

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç

30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1

05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1

02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2

07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3

12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2

11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma)

25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı)

08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0

13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı)

06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2

05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı)

07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0

BAŞAKŞEHİR'DE KİLİT İSİMLER YOK

Başakşehir’de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci’nin sakatlanması. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de yarın sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.

Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.

Nihat Özdemir: Ligdeki takım sayısı için henüz karar vermedik TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde yaptığı açıklamada Süper Lig'de mücadele eden 4-5 takımın dışındaki bütün kulüplerin borcunun olduğunu vurgulayarak, "Borcu olmayanlarda da başkanlar ceplerinden para koyarak ancak kulüplerini ayakta tutuyor. Büyükler mali olarak en zor durumda olanlar. Ama onların gelirleri de büyük. Diğer takımların borçları var ama gelirleri daha az" ifadelerini kullandı."4-5 takım dışında herkesin borcu var"Süper Lig'de para sıkıntısı olmayan ve tamamen bütçelerinin içinde kalan takımları sıralayan Özdemir, "Göztepe var. Anonim şirket, sahibi de bir iş adamı. Alanya var. Ayağını yorganına göre uzatan ekonomiyi iyi kullanan. Sivasspor mesela hiç borcu yok. Takımlarımızın 4-5'inin dışında hepsinin borcu var. 4 büyüklerin borçları var. Şimdiki yöneticiler bunu yapmamış, birike birike gelmiş. Medipol Başakşehir geçen sene şampiyon oldu. Bütçesinin içinde kalarak akıllı bir mali yönetimle bugünlere geldi" diye konuştu."Borçlanmada pandeminin tesiri de var"Salgının kulüplerin mali yapılarını çok etkilediğini vurgulayan Özdemir, Gençlerbirliği Kulübünü örnek vererek, şöyle devam etti:"Gençlerbirliği, borcu olmayan bir kulüptü. Bugün para sıkıntısı içindeyse bunda yüzde 50-60 pandeminin tesiri var. Kurların hızlı ilerlemesi, kulüplerin giderleri çoğunluk dövize dayalı. Futbol dünyasında tamamen avro konuşuluyor. Kimsenin dolar konuştuğunu ben görmedim. Kulüpler bundan da çok etkilendi."Kulüplerin en büyük gelir kaynağının yayın geliri olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Yayıncı kuruluşun sözleşmesi yarı lira, yarı dolardı. Katar şirketi 'Biz bu paraları ödeyemeyiz' dedi. Uzun pazarlıklar yaparak belli noktalara getirdik. Şimdi ödüyorlar ama kulüplerin gelir kalemleri ya azaldı ya da bedelleri çok düştü" değerlendirmesinde bulundu.Toplam zarar 1.2 milyar liraNihat Özdemir, salgın süreci ve kur değişimi nedeniyle kulüplerin 1.2 milyar lira kaybı olduğu bilgisini verdi. Kulüplerin gelirlerinde yüzde 30-40 civarında kayıp yaşadığını aktaran Özdemir, "Pandemi ve kurların artması nedeniyle 21 kulübün geliri 1.2 milyar lira azaldı" ifadesini kullandı."Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları çağıracağız""Borçları yapılandırarak bu işi çözmedik bence problemi öteledik." diyen Özdemir, şunları söyledi:"Hedefimiz kulüplerin gelirlerini tekrar artırmak. Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Türkiye büyük bir nüfusa sahip. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Yeni yayın ihalesi yapacağız. Bu senenin haziran ayı ile aralık ayı arasındaki süreçte dosyayı hazırlayıp ihaleye çıkacağız ve herkesi davet edeceğiz. Pandemi düzelme yoluna girerse ve gelirleri artırıcı bir ihale yapabilirsek kulüplerimizin mali durumları iyiye doğru gidebilir."Limit koyarak takım harcamalarına disiplin getirdiklerini belirten Özdemir, "Yüksek miktarlardaki borç olayı bu senenin olayı değil ki yılların birikimi. 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira. Türk futbolunun şu anda gelirlerin toplamı 800-850 milyon dolar. Milyar dolar olmadık ama bu konuda Avrupa'nın altıncısıyız. Bunu ne kadar büyütebilirsek o kadar büyütmek istiyoruz" diye konuştuSpor yasasıÖzdemir, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi'ni çok önemsediklerini vurguladı. Yöneticilerin kulüplerin harcamalarından sorumlu olmasını özellikle devletin çok istediğine dikkati çeken Özdemir, "Şimdi meclise geldi. Dernekten bu işi kurtarmalıyız. Kulüplerin hepsinin anonim şirket olmasını istiyoruz. Bu konuda yetişmiş elemanlarımız var. İsteyen kulüplere yardımcı oluyoruz. Yasa ile ilgili görüşlerimizi süreçte bildirdik. Çok kısa zamanda yasalaşacak sanırım. Kulüplerin yasaya uyumu için elbette bir zaman verilecektir. Geçiş süreci olacaktır" dedi.Yasa ve takım harcama limitleriyle yaklaşık 5 yıl sonra kulüpleri mali açıdan disipline edebilmeyi umduklarını dile getiren Özdemir, "Borçlar yapılandırıldı. Ayrıca borçlar liraya döndü. Futboldaki ekonomik dar boğazı sona erdirip belki bugün-yarın değil ama bir 5 yıllık, bir 7 yıllık projeksiyonla kulüpleri düzlüğe çıkarmayı ümit ediyoruz" değerlendirmesini yaptı."Lige 20 takımla devam edilmesini istiyorum"Nihat Özdemir, Süper Lig'de gelecek sezon 20 takımın mücadele edeceğini belirterek kendisinin görüşünün bu sayı ile devam edilmesi olduğunu dile getirdi. Salgın sürecinde bütün liglerde küme düşmeyi kaldırdıklarını hatırlatan Özdemir, "Lig 18 takımla oynanacaktı. Düşmeyi kaldırdık. Lig 21 takımla oynanmaya başlandı. Para eskiden 18'e şimdi 21'e bölünüyor. Bu sene 4 takım ligden düşecek. Gelecek sezon lig 20 takımla oynanacak. 18'e düşürecek miyiz 20 kalacak mı kararını daha vermedik. Ben 20 takımla devam edilmesini istiyorum" diye konuştu.Seyircili maçNihat Özdemir, karşılaşmaların seyircili oynanması konusunda Sağlık Bakanlığı, federasyon sağlık kurulu ve yönetiminin karar vereceğini vurguladı. Maçlarının seyircili oynanmasına ilişkin "Hemen öyle kolay olacak bir iş değil" ifadelerini kullanan Özdemir, "Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Türkiye'de 26 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Kararı, UEFA verecek. Kararı bize danışarak vermesi gerekiyor ama şu anda kimse ne olacağını, nasıl olacağını bilmiyor" şeklinde konuştu.Amatör liglerAmatör liglerin başlatılmasına da değinen Özdemir, "Türkiye'de amatörleri oynatırsak sene de 100 bin civarında maç oynatmamız gerekecek. Çalışıyoruz ama bunların testleri, seyahatleri var. İnanılmaz bir mali tablo karşımıza çıkıyor. Bu da öyle çözümü kolay bir konu değil" diyerek sözlerini tamamladı.TFF Başkanı Nihat Özdemir: Bir takımda 9 oyuncu varsa, çıkıp maçını oynayabilecektir. Ocak ayı sonu itibarıyla ertelenmiş hiçbir maç kalmayacak. pic.twitter.com/07ZkTB42WX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 2, 2021

BAŞAKŞEHİR TECRÜBELİ

Turuncu-lacivertli takımda daha önce Süper Kupa sevinci yaşamış 4 isim bulunurken, Trabzonspor kadrosundaki oyuncular ise galip gelmeleri halinde ilk kez bu kupayla tanışacak. Başakşehir'de Mehmet Topal, Volkan Babacan, Mert Günok 2'şer kez, Hasan Ali Kaldırım ise 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.

ABDULLAH AVCI SÜPER KUPADA İLK PEŞİNDE

Bordo-mavili takımın başına geçtiği günden beri önemli bir çıkışa imza atan teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 8 galibiyete ve 3 beraberliğe imza atan tecrübeli teknik adam Trabzonspor'un başında yakaladığı yükselişi Süper Kupa ile süsleyerek kariyerinde bir ilke imza atmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR KAÇ KEZ SÜPER KUPA KAZANDI?

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı. Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.

SÜPER KUPADA EV SAHİBİ İSTANBUL

İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.

Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.

Süper Lig ekibinde büyük şok: Transfer yasağı geldi Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına yönelik borçlarından dolayı transfer yasağı geldi.Kırmızı-beyazlı kulüpte forma giyen Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Gustavo Blanco Leschuk transferinden kaynaklı Shakhtar Donetsk'e olan toplam 4 milyon 500 bin euro borcun ödenmesinin ardından kırmızı-beyazlı kulüp transfer gerçekleştirebilecek. Sezon başında kadro yapılanmasını genç oyunculara yönelik düzenleyen Fraport TAV Antalyaspor ara transfer döneminde takıma yeni futbolcu dahil etmeyi planlamıyor. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti







