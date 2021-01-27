Süper kupa maçı hangi kanalda: Başakşehir Trabzonsporsaat kaçta ve hangi kanalda?
Süper kupa bu akşam sahibini buluyor
Süper kupa bu akşam sahibini buluyor. Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) şampiyonu Trabzonspor arasında oynanacak maç için geri sayım başladı. Başakşehir Trabzonspor süper kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetecek. Peki, Süper kupa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maç saati ve kanal bilgileri.
Haber MerkeziYeni Şafak
Başakşehir Trabzonsporsaat süper kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde. Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yapacağı TFF Süper Kupa maçına dair tüm detayları derledik. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak. Müsabkaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, TFF Süper Kupa maçına dair son bilgiler...
BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor bu akşam mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
SÜPER KUPAYI EN ÇOK KİM KAZANDI?
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
TRABZONSPOR SÜPER KUPA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Trabzonspor, TFF Süper Kupa’da yarın oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti. Bordo-mavililerde, ameliyat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Abdulkadir Ömür de kafileye dahil edildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir müsabakasının çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 16.15 sıralarında İstanbul’a hareket etti.
28 futbolcunun yer aldığı kafilede İstanbul’da ameliyat olan Abdulkadir Ömür de bulunuyor.
Trabzonspor kafilesinde şu isimler var:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdulkadir Parmak, Ahmet Can Kaplan, Edgar le, Vıtor Hugo, Serkan Asan, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Nwakaemen, Ekuban, Flavıo, Atakan Gündüz, Benik Afobe, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Hüseyin Türkmen, Djaniny, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Hosseini, Safa Kınalı, Süleyman Cebeci, Yusuf Sarı."
TFF SÜPER KUPA SONUÇLARI
TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Maç Sonuç
30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1
05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1
02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2
07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3
12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2
11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma)
25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı)
08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0
13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı)
06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2
05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı)
07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0
BAŞAKŞEHİR'DE KİLİT İSİMLER YOK
Başakşehir’de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci’nin sakatlanması. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de yarın sahada olmayacak futbolculardan bir diğeri.
Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa mücadelesinde süre alamayacak.
BAŞAKŞEHİR TECRÜBELİ
Turuncu-lacivertli takımda daha önce Süper Kupa sevinci yaşamış 4 isim bulunurken, Trabzonspor kadrosundaki oyuncular ise galip gelmeleri halinde ilk kez bu kupayla tanışacak. Başakşehir'de Mehmet Topal, Volkan Babacan, Mert Günok 2'şer kez, Hasan Ali Kaldırım ise 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.
ABDULLAH AVCI SÜPER KUPADA İLK PEŞİNDE
Bordo-mavili takımın başına geçtiği günden beri önemli bir çıkışa imza atan teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 8 galibiyete ve 3 beraberliğe imza atan tecrübeli teknik adam Trabzonspor'un başında yakaladığı yükselişi Süper Kupa ile süsleyerek kariyerinde bir ilke imza atmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR KAÇ KEZ SÜPER KUPA KAZANDI?
Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.
Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı. Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.
SÜPER KUPADA EV SAHİBİ İSTANBUL
İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.
Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.
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