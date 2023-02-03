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Süper Lig'de 23. hafta oynanacak maçlar

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, Ümraniyespor'u 3-2 yenerek ligde üst üste 11. galibiyetini aldı. Zirve yarışındaki Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş ise haftayı puan kaybıyla tamamladı. Süper Lig 23. hafta programı ise belli oldu. İşte Süper Lig'de 23. haftada oynanacak maçlar...

10:03 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftada oynanacak maçların programı belli oldu. İşte 4-5-6 Şubat'ta oynanacak maçlar..

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Şubat Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

6 Şubat Pazartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)



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1 saat önce
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Süper Lig'de 23. hafta oynanacak maçlar
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