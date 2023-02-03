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Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftada oynanacak maçların programı belli oldu. İşte 4-5-6 Şubat'ta oynanacak maçlar..
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)