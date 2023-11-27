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Trendyol Süper Lig güncel puan durumu, 14. hafta fikstürü ve maç programı

Trendyol Süper Lig’de 13. hafta maçları bugün oynanacak Başakşehir - Pendikspor ve Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmaları ile tamamlanacak. Lider Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek 34 puanla birinci sıradaki yerini korudu. Galatasaray ise Alanyaspor’u 4-0 mağlup ederek aynı puanla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş Samsunspor deplasmanından 2-1 galip ayrılarak 25 puanla 3. sırada yer aldı. Peki, Trendyol Süper Lig'de küme hattında hangi takımlar var, gelecek hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig güncel puan durumu, 14. haftada fikstürü ve maç programı.

16:26 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig puan durumu, 14. hafta fikstürü ve maç programı

Trendyol Süper Lig puan durumu, 14. hafta fikstürü ve maç programı

’de 13. hafta maçları bugün oynanacak iki karşılaşma ile sona erecek. Haftayı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kayıpsız tamamlayarak ligde ilk 3 sıradaki yerlerini korudu. 14. haftada futbolseverleri hem zirve yarışında hem de küme hattında nefes kesecek maçlar bekliyor. Trendyol Süper Lig 14. hafta maç programı ve fikstürüne, güncel puan durumuna, gol krallığına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ PROGRAMI

1 ARALIK CUMA

01.12.2023 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - BITEXEN ANTALYASPOR

01.12.2023 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR A.Ş.

2 ARALIK CUMARTESİ

02.12.2023 13:30 CORENDON ALANYASPOR - TÜMOSAN KONYASPOR

02.12.2023 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

02.12.2023 19:00 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

02.12.2023 19:00 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR

3 ARALIK PAZAR

03.12.2023 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

03.12.2023 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - MONDİHOME KAYSERİSPOR

03.12.2023 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

4 ARALIK PAZARTESİ

04.12.2023 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EMS YAPI SİVASSPOR


Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında kritik maça çıkıyor: Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında kritik maça çıkıyor: Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında evinde Manchester United’ı konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Manchester United ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz Galatasaray, zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Grupta 4 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar kazanması durumunda puanını 7’ye çıkaracak ve Kopenhag’ın Bayern Münih’e karşı kaybetmesini bekleyecek. Okan Buruk’un en büyük kozları golcü Mauro Icardi ve Wilfried Zaha olacak. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.





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