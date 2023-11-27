Trendyol Süper Lig puan durumu, 14. hafta fikstürü ve maç programı
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ PROGRAMI
1 ARALIK CUMA
01.12.2023 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - BITEXEN ANTALYASPOR
01.12.2023 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR A.Ş.
2 ARALIK CUMARTESİ
02.12.2023 13:30 CORENDON ALANYASPOR - TÜMOSAN KONYASPOR
02.12.2023 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
02.12.2023 19:00 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
02.12.2023 19:00 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR
3 ARALIK PAZAR
03.12.2023 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
03.12.2023 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - MONDİHOME KAYSERİSPOR
03.12.2023 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.
4 ARALIK PAZARTESİ
04.12.2023 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EMS YAPI SİVASSPOR