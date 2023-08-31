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Trendyol Süper Lig 4. hafta maç programı ve fikstürü

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı 1 Ocak Cuma günü oynanacak Kasımpaşa - Trabzonspor, Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçları ile start verecek. 4 büyüklerden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta deplasmanda olacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu kapsamda haftanın hakemlerini de açıkladı. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte 4. hafta fikstürü, maç programı ve hakemleri

11:43 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 4. hafta maç programı ve fikstürü

Trendyol Süper Lig 4. hafta maç programı ve fikstürü

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig 4. hafta fikstürü ve maç programı haberimizde.

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE FİKSTÜRÜ

Ligde 4. haftanın ardından milli maç arasına girilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI


#Trendyol Süper Lig
#TFF
#4. hafta fikstürü
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