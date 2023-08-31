Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig 4. hafta fikstürü ve maç programı haberimizde.