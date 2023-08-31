Trendyol Süper Lig 4. hafta maç programı ve fikstürü
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig 4. hafta fikstürü ve maç programı haberimizde.
SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE FİKSTÜRÜ
Ligde 4. haftanın ardından milli maç arasına girilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)