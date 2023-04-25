Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsat tepti. İşte zirve ile alt sıralarda kalan maçlar...
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Puan: 70
32. Hafta Beşiktaş (D)
33. Hafta Medipol Başakşehir
34. Hafta İstanbulspor (D)
35. Hafta Demir Grup Sivasspor
36. Hafta MKE Ankaragücü (D)
37. Hafta Fenerbahçe
38. Hafta Hatayspor (+3)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Puan: 64
32. Hafta Sivasspor (D)
33. Hafta Giresunspor (D)
34. Hafta Trabzonspor
35. Hafta Hatayspor (+3)
36. Hafta Antalyaspor
37. Hafta Galatasaray (D)
38. Hafta Gaziantep FK (+3)
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.