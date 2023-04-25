Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsat tepti. İşte zirve ile alt sıralarda kalan maçlar...