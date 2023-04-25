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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları neler?

Süper Lig puan durumu tablosu verileri dün oynanan Galatasaray-Karagümrük ve Fenerbahçe- İstanbulspor maçları sonrasında 24 Nisan TFF Süper Lig puan durumu sıralaması tablosu belli oldu. Süper Lig'de son 6 haftaya girilmesi ile kalan maçlar merak kazandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları neler? İşte Süper Lig 32. haftadan itibaren oynanacak maçlar...

09:16 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, İstanbulspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir fırsat tepti. İşte zirve ile alt sıralarda kalan maçlar...

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Puan: 70

32. Hafta Beşiktaş (D)

33. Hafta Medipol Başakşehir

34. Hafta İstanbulspor (D)

35. Hafta Demir Grup Sivasspor

36. Hafta MKE Ankaragücü (D)

37. Hafta Fenerbahçe

38. Hafta Hatayspor (+3)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Puan: 64

32. Hafta Sivasspor (D)

33. Hafta Giresunspor (D)

34. Hafta Trabzonspor

35. Hafta Hatayspor (+3)

36. Hafta Antalyaspor

37. Hafta Galatasaray (D)

38. Hafta Gaziantep FK (+3)

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.




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