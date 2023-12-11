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Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü: 45 milyon adet hisse için 2,88 kat talep geldi

Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü. 7-8 Aralık tarihindeki talep toplama sürecinde yatırımcıdan yoğun ilgi gören Sur Tatil Evleri GYO'ya 49,18 TL hisse başı fiyatla satışa çıkan 45 milyon adet hisse için 2,88 kat talep geldi. Sur Tatil Evleri GYO, 14 Aralık'ta gerçekleşecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da SURGY koduyla işlem görmeye başlayacak. Peki, Sur Tatil Evleri GYO kaç lot dağıttı? Detaylar haberimizde.

17:15 - 11/12/2023 الإثنين
Güncelleme: 17:16 - 11/12/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü
Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü

Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın deneyimi, 6 milyon metrekareden fazla iş bitirmesi ve 134 prestijli projesi bulunan Sur Yapı, turizm faaliyetlerini içeren şirketi Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzını tamamladı.

SUR TATİL EVLERİ GYO KAÇ LOT DAĞITTI, HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü. Halka arzda satışa sunulan
45 milyon hisse için
, yurt içi bireysel yatırımcılardan
61,9 milyon adet
, yurt içi kurumsal yatırımcılardan
67,5 milyon adet talep
toplandı. Yaklaşık
3,8 milyon
yatırımcıya pay dağıtılan halka arzda halka arz büyüklüğü 2,2 milyar TL, Sur Tatil Evleri GYO'nun halka açıklık oranı da yüzde 26,87 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü

Sur Tatil Evleri GYO, 14 Aralık'ta gerçekleşecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da SURGY koduyla işlem görmeye başlayacak.

- "Beklentimizin karşılığını aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO'da beklentilerinin karşılığını aldıklarını ve şirketin çok başarılı bir halka arz süreci geçirdiğini belirterek, "Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzının ülkemize, sermaye piyasalarına, yeni ortaklarımıza ve büyük Sur Yapı ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzında, yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara olmak üzere 2 milyar 213 milyon 100 bin lira değerinde 45 milyon lot hisseyi satışa sunduklarını aktaran Elmas, "2 günlük talep toplama sürecinde, yaklaşık 3,8 milyon yatırımcıdan, 129,4 milyon adet hisse talebi aldık. 3 milyon 769 bin yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen halka arzımızda hisselerimiz yurt içi bireysel yatırımcılarımızdan 1,72 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarımızdan yaklaşık 7,5 kat talep gördü." açıklamasında bulundu.

- "Yepyeni bir döneme adım attık"

Elmas, Sur Yapı'nın yepyeni bir döneme girdiğini belirterek, "Sur Tatil Evleri GYO'nun ülkemizin her geçen gün gelişen, büyüyen ve nitelik kazanan gayrimenkul ve turizm sektöründeki büyük fırsatlardan pay almamıza, ortaklarımızın yatırımlarını güvenle büyütmemize fırsat sağlayacağını biliyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize daha çok çalışacağımız ve yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vadediyor." değerlendirmesini yaptı.



#Sur Tatil Evleri Gayrimenkul
#halka arz
#borsa
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Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzı büyük ilgi gördü: 45 milyon adet hisse için 2,88 kat talep geldi