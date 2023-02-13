Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu, deprem nerede oldu?

Deprem bölgesinde çalışmalar sürerken, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dün akşam saat 19.29’da gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem endişelere neden oldu. Kandilli Rasathanesi’nin 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 2.6 km olarak açıklandı. Depremin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün “Demin deprem bölgesinde Başkavak-Hekimhan/Malatya’da 5.2 deprem oldu. Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7.6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu” ifadeleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sürgü Fayı nerede hangi ilde?

Çelikhan (Adıyaman) sahibi Doğu Anadolu Fayı'ndan giriş ve diri olan Sürgü Fayı, Sürgü (Doğanşehir-Malatya) sahibindeki Kinnirik mahallesine kadar izlenmektedir. Fay, Sürgü kasabasının kiracılarının bazı bölgelerinde 400 m'lik bir açıklama bir zondan oluşuyor. Yaklaşık DB doğrultulu olan fayın Sürgü kasabasına kadar olan bölümü kuzeye rüzgarlı iken, Sürgü'nün üzerindeki bölümü 85° güneye uçurtmasıdır. Sürgü Fayı'nın doğu kesiminde uzamış sırtlar, ötelenmiş vadiler; kesiminde batı ise sol uzantısı ötelenen dereler belirgin morfolojik yapılar oluştururlar. Ayrıntılı bir şekilde haritalanan fay boyunca çeşitli kaya türü bölümleri, unsurları ve diğer morfolojik yapılar denenerek, Sürgü Fayı'nın toplam 4 km'lik sol yanal atıma sahip olduğu bölümler, inceleme alanı,

Sürgü fayı nereden geçiyor?

Sürgü Çedilhan (Adıyaman) yöresinin güneydoğusunda Doğu Anadolu Fayı'ndan kol olarak ayrılan aktif fay, Sürgü'nün batısındaki Kinnirik köyüne kadar izlenebilir. (Doğanşehir-Malatya) kasabası. Fay, Sörgü'nün doğusunda yer yer 400 m genişliğinde bir zonu temsil etmektedir. Yaklaşık DB gidişli olan bu fay, batıda kuzeye, Sürgür'ün doğusunda ise güneye eğimlidir. Ayrıca fayın batı kısmı 85° eğimlidir. güneye. Uzun sırtlar, ofset vadiler ve sol-yanal ofset dereler, Sörgör Nehri boyunca baskın morfolojik yapılardır. Arıza. Ayrıntılı haritalama temelinde, litoloji dokanakları ve diğer morfolojik yapıların korelasyonları, fayın yaklaşık 4 km sinistral ofseti vardır. Beylerderesi Formasyonu, Sörgörgü'nün kontrolünde çökelmiştir. Arıza. Bu formasyonun yaşı çoğu kaynakta Pliyosen olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle fayın yaşı Pliyosen de olabilir.











