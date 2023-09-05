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Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’dan Tanguy Ndombele’nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Peki, Tanguy Ndombele ne kadar ücret alacak, satın alma opsiyonu ne kadar? İşte detaylar.

16:05 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Tanguy Ndombele ne kadar ücret alacak?

Tanguy Ndombele ne kadar ücret alacak?

Galatasaray, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı. Satın alma opsiyonu 15 milyon Euro olan oyuncunun 1 sene için ne kadar ücret alacağı ise sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Tanguy Ndombele ne kadar ücret alacak? İşte detaylar.

TANGUY NDOMBELE NE KADAR ÜCRET ALACAK, SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 2023-24 sezonu için Ndombele'ye 3 milyon 136 bin Euro ödeyecek. Fransız orta sahanın satın alma opsiyonu ise 15 milyon Euro.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."




#Tanguy Ndombele
#Galatasaray
#Tottenham Hotspur
1 saat önce
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