Galatasaray, Davinson Sanchez Mina’yı transfer etti
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'i transfer ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’dan defans oyuncusu Davinson Sanchez Mina’yı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Davinson Sanchez Mina ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.