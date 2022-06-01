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Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alacak! Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın ardından başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı için tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek. Peki, başvuru için gereken şartlar nedir? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler, hangi görevlerde alım yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden perseonel alımı duyurusu geldi. Duyuru sonrası binlerce kişi "Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak" sorularını sormaya başladı. İşte detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1800 PERSONEL ALIMI 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımının detayları paylaşıldı. Açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1800 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yayınlanan ilana başvurular, 2-9 Haziran 2022 tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1800 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aşağıdaki kadrolara yapılacak olan alımlar lise, önlisans ve lisans mezunları arasından yapılacak. Adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1800 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kapsamında; 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek.

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