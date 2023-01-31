Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilen "TarımCebimde" mobil uygulamasını cep telefonlarına indiren üretici çiftçiler, uygulamadan faydalanmaya başlarken işlerinin daha hızlı ilerlediğini söyleyerek memnuniyet duyduklarını ifade etti.

YERLİ VE MİLLİ "TARIMCEBİMDE" MOBİL UYGULAMASI

Geçtiğimiz günlerde açıklamada konu ile ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dijital hizmetlerin artık dünyanın bir gerçeği olduğunu ve her alanda olduğu gibi, tarımda da dijitalleşme bir tercihten öte rasyonalitesi olan bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Uygulamanın yerli ve milli olduğuna da vurgu yapan Bakan Kirişci; dijitalleşme çerçevesinde tarım ve hayvancılık alanında çiftçilere kolaylık sağlayacak TarımCebimde uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Kirişci, tanıtılan uygulamanın birinci versiyon olduğunu belirterek, "TarımCebimde tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamış, Bakanlığımızın iç kaynakları seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yeni iyileştirmeler, yeni versiyonlarla sürekli yenilenecek"

Kirişci, uygulamadaki bazı menüler ve alt menülere, e-Devlet şifresi ile kimlik sorgulaması yapılarak giriş imkanı sağlandığını açıklayarak, "Bu ilk versiyon, bir başlangıçtır. Yeni iyileştirmeler, yeni entegrasyonlar, yeni modüller yeni versiyonlarla sürekli yenilenecektir. Bu çerçevede ileriki versiyonlarda, iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilerimize, parsel bazlı ürün önermeleri yapılacaktır. Böylece üretim planlamasında önemli bir mesafe katedilmiş olunacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci, uygulamanın ileriki versiyonlarında arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin yanı sıra; ormancılık faaliyetleri, sahipli hayvanların kimlik ve aşı bilgilerinin de yer alacağını sözlerine ekledi.







