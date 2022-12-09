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Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarımsal destek ödemelerine son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Söz konusu duruma ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den beklenen açıklama geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Aralık ayı mazot gübre destek ödemesi hesaplara ne zaman yatacak?
Tarım destek ödemesi yattı mı?

Çiftçilere destek olma amacıyla verilen tarımsal destekleme ödelemerine ilişkin flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den müjdeli açıklama geldi. Bakan Kirişçi'nin tarımsal destekleme ödemelerinin son durumuna ilişkin yaptığı açıklama ve daha fazlası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Tarım destek ödemeleri hesaplara yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "1 milyar 318 milyon 43 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" müjdesini verdi.

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