Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçilere destek olma amacıyla verilen tarımsal destekleme ödelemerine ilişkin flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den müjdeli açıklama geldi. Bakan Kirişçi'nin tarımsal destekleme ödemelerinin son durumuna ilişkin yaptığı açıklama ve daha fazlası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Tarım destek ödemeleri hesaplara yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "1 milyar 318 milyon 43 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" müjdesini verdi.