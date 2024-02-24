"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. Su ürünleri yetiştiriciliği, hububat-baklagil ve dane mısır, yem bitkileri alanlarında verilen tarımsal destekleme ödemesiyle, 295 milyon 531 bin TL'lik ödeme çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Diğer yandan 2024 mazot gübre desteğinin hesaplara geçeceği tarih de beklenmeye başlandı. Peki Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?