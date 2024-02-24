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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Binlerce çiftçi bu haberi bekliyordu: Tarım ve Orman Bakanlığı bilgi verdi

Tarımsal destek ödemeleri, çiftçilere ve tarım sektöründe çalışanlara yönelik hükümetler veya ilgili kurumlar tarafından sağlanan mali yardımlardır. Peki tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Kırsal kalkınma yatırım, sertifikalı tohum kullanım desteği ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar.

11:39 - 24/02/2024 السبت
Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemeleri
Tarımsal destek ödemeleri

Tarım sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak, üretim maliyetlerini dengelemek ve çiftçilerin gelir seviyelerini desteklemek amacıyla tarım destek ödemeleri yapılmakta. Tarım ve Orman Bakanlığınca 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

Tarımsal destek ödemesi ne kadar?

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 13 milyon 838 bin 744 lira, sertifikalı fidan kullanım desteklenmesi kapsamında 24 milyon 877 bin 104 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 11 milyon 770 bin 500 lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 413 bin 652 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.


Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası ödeme takvimi...
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası ödeme takvimi...

"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. Su ürünleri yetiştiriciliği, hububat-baklagil ve dane mısır, yem bitkileri alanlarında verilen tarımsal destekleme ödemesiyle, 295 milyon 531 bin TL'lik ödeme çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Diğer yandan 2024 mazot gübre desteğinin hesaplara geçeceği tarih de beklenmeye başlandı. Peki Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?


#Tarımsal destek ödemeleri
#sertifikalı tohum kullanım desteği
#Kırsal kalkınma yatırım destek ödemesi
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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Binlerce çiftçi bu haberi bekliyordu: Tarım ve Orman Bakanlığı bilgi verdi