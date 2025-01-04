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Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

12:094/01/2025, السبت
Yeni Şafak
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Tarımsal destek ödemesi
Tarımsal destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Paylaşımda hayvan hastalıkları tazminat desteği için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira, hububat desteği için 892 milyon 416 bin 153 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 45 milyon 137 bin 275 lira olmak üzere toplam 2 milyar 298 milyon 236 bin 743 lira yatırılacağı belirtildi.



#tarımsal destek ödemesi
#tarımsal destek
#çiftçi ödemesi

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