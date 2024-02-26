Tarımsal destekleme ödemesi hesaplara yattı! Mazot ve gübre desteği ödemesi nasıl sorgulanır?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Çiftçiler tarafından bu sorunun cevabı merak edilip araştırılırken bir yandan da tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan son dakika açıklama geldi. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 295 milyon 531 bin TL'lik destekleme ödemesi 16 Şubat'ta çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "295 milyon 531 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;
Su Ürünleri Yetiştiriciliği desteği kapsamında 125 milyon 328 bin 255 TL,
Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 78 milyon 274 bin 346 TL,
Yem Bitkileri desteği kapsamında 38 milyon 438 bin 724 TL,
Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 34 milyon 115 bin 740 TL,
Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 19 milyon 373 bin 935 TL.
Toplamda 5 kalemde 295 milyon 531 bin TL ödeme çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarılıyor.
Mazot ve gübre desteği ödemesi nasıl sorgulanır?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.