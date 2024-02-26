|
Özgün

Tarımsal destekleme ödemesi hesaplara yattı! Mazot ve gübre desteği ödemesi nasıl sorgulanır?

Tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili bilgiler tarımsal işlerle uğraşanların gündeminde yer alıyor. Tarımsal destek ödemeleri e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor ve T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilere 2024 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri 2023 yılı Ekim ayında hesaplara yatmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan tarımsal destek ödemleriyle ilgili açıklama geldi.

16:15 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mazot ve gübre desteği
Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Çiftçiler tarafından bu sorunun cevabı merak edilip araştırılırken bir yandan da tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan son dakika açıklama geldi. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 295 milyon 531 bin TL'lik destekleme ödemesi 16 Şubat'ta çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "295 milyon 531 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;

Su Ürünleri Yetiştiriciliği desteği kapsamında 125 milyon 328 bin 255 TL,

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 78 milyon 274 bin 346 TL,

Yem Bitkileri desteği kapsamında 38 milyon 438 bin 724 TL,

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 34 milyon 115 bin 740 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 19 milyon 373 bin 935 TL.

Toplamda 5 kalemde 295 milyon 531 bin TL ödeme çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarılıyor.

Mazot ve gübre desteği ödemesi nasıl sorgulanır?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.


Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası ödeme takvimi...
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası ödeme takvimi...

"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. Su ürünleri yetiştiriciliği, hububat-baklagil ve dane mısır, yem bitkileri alanlarında verilen tarımsal destekleme ödemesiyle, 295 milyon 531 bin TL'lik ödeme çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Diğer yandan 2024 mazot gübre desteğinin hesaplara geçeceği tarih de beklenmeye başlandı. Peki Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024? Ziraat Bankası çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?


#tarımsal destek ödemesi
#mazot desteği
#gübre desteği
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri