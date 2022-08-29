En lezzetli sokak lezzeti: Tavuk pilav nasıl yapılır? Tavuk pilav sokak lezzetleri içerisinde n çok tüketilen ve en çok sevilen yemeklerden biridir. Genellikle nohut, tavuk ve pilav karışımı ile yapılan tavuk pilavı evde de lezsetli bir şekilde yapmak mümkün. Peki, tavk pilavın püf noktaları nelerdir, nasıl yapılır? İşte 4-6 kişilik nefis tavuk pilav tarifi...

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