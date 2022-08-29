En lezzetli sokak lezzeti: Tavuk pilav nasıl yapılır?

Tavuklu pilav nasıl yapılır? Hem lezzetli hem de pratik bir yemek olan tavuklu pilav ölçüsü, malzemeleri ve tarifi haberimizde.
TAVUKLU PİLAV TARİFİ
MALZEMELER
2 adet kemikli tavuk göğsü
2 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı baldo pirinç
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı karabiber
1 adet kesme şeker
TAVUKLU PİLAV NASIL YAPILIR?
Kemikli tavuk göğsünü derin bir pencereye yerleştirin.
1 çay kaşığı tuzu ve defne yapraklarını ekleyip tavuk göğsünün üzerine bolca su ekleyin.
Orta ateşte tavuk yumuşayana kadar pişirin.
Tavuğu tencereden çıkarıp etlerini didikleyin.
Bu sırada tavuk suyu kaynamaya devam etsin.