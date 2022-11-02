TCDD müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman?

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TCDD MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınav 24.12.2022 (Cumartesi) tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında yapılacaktır.

TCDD MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVA NASIL BAŞVURULUR?

Sınav duyurusunun Resmî Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 09.12.2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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TCDD MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSS P48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak

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(Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

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7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

TCDD MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI İÇİN SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak bildirildi.

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