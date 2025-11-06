TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır? Koca Mustafa Paşa Caddesi doğru yazılışı

Türk Dil Kurumu yazım kurallarına göre yer adlarında; Unvan, kişi adı ve yer adı gibi ögeler ayrı yazılır, Ancak “Mahalle”, “Cadde”, “Sokak” gibi tür belirten kelimeler büyük harfle başlar ve ayrı yazılır. “Koca Mustafapaşa” birleşik bir yer adıdır ve özel adın tamamı büyük harfle başlar, tür adı olan Caddesi ise ayrı yazılır.