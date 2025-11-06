Yeni Şafak
TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır? Koca Mustafa Paşa Caddesi doğru yazılışı

TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır? Koca Mustafa Paşa Caddesi doğru yazılışı

6/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Koca Mustafa Paşa Caddesi doğru yazılışı
TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı.

Soru: TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?

Doğru Cevap: C: Koca Mustafapaşa Caddesi

A: Koca Mustafa Paşa Caddesi

B: Kocamustafa Paşa Caddesi

C: Koca Mustafapaşa Caddesi

D: Kocamustafapaşa Caddesi


Türk Dil Kurumu yazım kurallarına göre yer adlarında; Unvan, kişi adı ve yer adı gibi ögeler ayrı yazılır, Ancak “Mahalle”, “Cadde”, “Sokak” gibi tür belirten kelimeler büyük harfle başlar ve ayrı yazılır. “Koca Mustafapaşa” birleşik bir yer adıdır ve özel adın tamamı büyük harfle başlar, tür adı olan Caddesi ise ayrı yazılır.

