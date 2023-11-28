Meteorolojinin uyarılarının ardından meydana gelen şiddetli fırtına ve lodos balıkçılara yaradı. Marmara Denizi'ne açılan ve gece boyunca avlanan Tekirdağlı balıkçılar, limana, avladıkları 12 ton kolyoz ile döndü. Tezgahlarda yerini alan kolyoz, kilosu 100 ile 150 lira arasında satılmaya başlandı.