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Tekirdağ'da lodos balıkçıları vurdu: Büyük gemiler Tekirdağ açıklarına demir attı

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ’da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini artırdı. Uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Tekirdağ 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:29 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Tekirdağ’da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tekirdağ’da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

da balıkçılar, teknelerini barınağa çekerek, lodosun etkisini kaybetmesini bekliyor. Lodos nedeniyle dalgalar Tekirdağ kıyılarında etkili oldu. Detaylar haberimizde.

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tekirdağ 5 günlük hava durumu için

TEKİRDAĞ'DA LODOS DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tekirdağ'da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da balıkçılar, teknelerini barınağa çekerek, lodosun etkisini kaybetmesini bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini artırdı.

Uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Lodos nedeniyle dalgalar Tekirdağ kıyılarında etkili oldu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodoson etkisini artırmasının balıkçıları zor durumda bıraktığını belirterek, "Lodosla beraber, balıkçılarımız yaklaşık 2 gün istirahatta bulunacaklar. Balıkçılarımız, ağlarını, motorlarını tamir edecekler. Fırtınanın geçmesinden sonra balıkçı arkadaşlarımız inşallah lüfer ve uskumru tutarak faaliyetlerine devam edeceklerdir" dedi.



#Tekirdağ
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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