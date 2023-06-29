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Tekirdağ'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne, ölen İsmail Ö'nün cenazesi de morga kaldırıldı. Otobüsteki sürücü ve 19 yolcu ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. İşte detaylar.

14:52 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tekirdağ Haberleri: Tekirdağ'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ Haberleri: Tekirdağ'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İsmail Ö. (51) idaresindeki 06 CPH 741 plakalı otomobil ile Kemal H. yönetimindeki 33 YA 741 plakalı yolcu otobüsü Hatip Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü İsmail Ö. olay yerinde öldü, Şule Seda Ö. (27), Nagihan Ö. (50) ve Enes Can Ö. (21) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne, ölen İsmail Ö'nün cenazesi de morga kaldırıldı.

Otobüsteki sürücü ve 19 yolcu ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobildeki ailenin bayram ziyareti için Kocaeli'den Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldikleri öğrenildi.




#Tekirdağ
#Çorlu Devlet Hastanesi
#Hatip Mahallesi
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