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Tekirdağ'da dolu yağışı etkili oldu

Trakya için yapılan uyarıların ardından yağışlar bölgede etkili oluyor. Tekirdağ'da kent merkezinde kısa süreli dolu yağışı, etkili oldu. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İşte Tekirdağ hava durumu...

12:55 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:26 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Tekirdağ'da kent merkezinde kısa süreli dolu yağışı, etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara'nın batısı için sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı. Bu uyarı sonrası Tekirdağ kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

EDİRNE'DE SAĞNAK YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Edirne'de dün başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.



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#tekirdağ hava durumu
#meteoroloji
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