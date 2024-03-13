Tekirdağ'da kent merkezinde kısa süreli dolu yağışı, etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara'nın batısı için sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı. Bu uyarı sonrası Tekirdağ kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.
EDİRNE'DE SAĞNAK YAĞIŞ DEVAM EDİYOR
Edirne'de dün başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.