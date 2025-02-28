TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025 DİYANET: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, 1 Mart’ta başlayarak manevi huzurun yoğun hissedileceği bir dönemi beraberinde getirecek. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Ramazan İmsakiyesi’ni yayımladı. Tekirdağ’da sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Peki, ilk sahur ne zaman? İşte, Tekirdağ sahur (imsak) ve iftar saatleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 81 ilin 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Bu takvim ile birlikte Tekirdağ ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri de netlik kazandı. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olup, iftar ve sahur saatleri şu şekilde belirlendi: