TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ 2025 DİYANET: Tekirdağ İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her ilin coğrafi konumuna göre belirlenen 2025 Ramazan İmsakiyesi’ni yayımladı. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, "Sahur saati ne zaman?" ve "İftar vakti kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte, il il iftar ve sahur vakitleri…
Ramazan ayı, 1 Mart’ta başlayarak manevi huzurun yoğun hissedileceği bir dönemi beraberinde getirecek. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Ramazan İmsakiyesi’ni yayımladı. Tekirdağ’da sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Peki, ilk sahur ne zaman? İşte, Tekirdağ sahur (imsak) ve iftar saatleri…
TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2025: TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 81 ilin 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Bu takvim ile birlikte Tekirdağ ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri de netlik kazandı. Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olup, iftar ve sahur saatleri şu şekilde belirlendi:
TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?
1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:13
İftar Vakti: 19:07
2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 06:12
İftar Vakti: 19:08
3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:10
İftar Vakti: 19:10
4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 06:08
İftar Vakti: 19:11
5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 06:07
İftar Vakti: 19:12
TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ
TEKİRDAĞ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.
Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;
1 Mart Cumartesi: 20:26
2 Mart Pazar: 20:27
3 Mart Pazartesi: 20:28
4 Mart Salı: 20:30
5 Mart Çarşamba: 20:31