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Teknofest yarın Samsun'da başlıyor | 2022 Teknofest için kayıt nasıl yapılır?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali 2022 TEKNOFEST için geri sayım başladı. Bu yıl Karadeniz’de gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Teknoloji ve bilim alanında farkındalık yaratmayı hedefleyen TEKNOFEST'in ne zaman ve nerede düzenleneceği belli oldu. Peki, 2022 TEKNOFEST ne zaman yapılacak? TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknofest başladı mı, nerede ne zaman yapılacak? 2022 Teknofest kayıt nasıl yapılır?
Teknofest 2022

Teknofest 2022 takvimi bu yıl da dolu bir programı gözler önüne seriyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenleniyor. İlgililer Teknofest ne zaman başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt arıyor.

2022 TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedefleyen TEKNOFEST 2022, bu yıl 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de düzenlenecek.

TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?

2022 Teknofest bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenleniyor.

2022 TEKNOFEST YARIŞMALARI

Düzenlenecek yarışmalar şöyle:

Model Uygu Yarışması

Roket Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?

İşlemler teknofest.org adresi üzerinden gerçekleşecek. Kayıtlar arasında "teknofest 2022 ziyaretçi kaydı", "teknofest 2022 okul başvurusu" ve "teknofest 2022 ziyaretçi kontrol" gibi başlıklar bulunuyor.

Bu noktada ilgili seçenek işaretlenecek ve yönlendirilen sayfada kayıt tamamlanacak.

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