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TEKNOFEST Samsun kapılarını ziyaretçilere açtı: TEKNOFEST ne zamana kadar açık?

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST Samsun başladı. Yurt dışı ve yurt içinden binlerce kişi, TEKNOFEST alanına akın etti. Festival kapsamında teknoloji yarışmaları gerçekleştirilirken diğer yandan, Türkiye’nin gururu yerli ve milli insansız savaş araçları, helikopter ve jet alanda sergileniyor. Peki “TEKNOFEST Samsun ne zaman bitiyor, kaç gün sürüyor: TEKNOFEST'e nasıl gidilir?" sorularını cevabı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TEKNOFEST Samsun ne zaman bitiyor, kaç gün sürüyor: TEKNOFESTe nasıl gidilir?
Teknofest Samsun

Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu sene de ziyaretçilere kapılarını açtı. TEKNOFEST nerede yapılacak ve nasıl gidilir sorusu, programı takip etmek isteyen kişilerce araştırılıyor. Peki TEKNOFEST Samsun ne zaman bitecek, sona erecek? TEKNOFEST Samsun alanına nasıl, nereden gidilir? İşte detaylar.

Samsun TEKNOFEST nerede yapılıyor?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

TEKNOFEST Samsun ne zaman bitiyor?

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.

Teknofest Samsun
Teknofest Samsun

TEKNOFEST Samsun alanına nasıl gidilir?

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun’da yüz binlerce ziyaretçinin katılım sağlayacağı dünyanın en büyük teknoloji festivaline ulaşım rotasını açıklayarak, "atandaşlarımızın tramvay ile gelmelerini öneriyoruz. Tramvayın son istasyonu stadın yanında. Vatandaşlar buraya kadar geldikten sonra ring seferler yani otobüslerimiz hazır olacak. Buradan da vatandaşlar havalimanına taşınacak. Dönüş de aynı şekilde olacak. Özel aracıyla gelecek vatandaşlarımız da 19 Mayıs Stadyumu, Lojistik Merkez ve Çarşamba’da oluşturulacak otoparklarda araçlarını park etmek suretiyle oralarda hazır bekleyecek, otobüslerle havalimanına nakledilecek. Yani TEKNOFEST’in yapılacağı havalimanına özel araçlar ile gelinemeyecek, otobüslerle gelinecek. Doğudan gelecek misafirlerimiz araçlarını Çarşamba’daki otoparklara bırakacak. 10 bin araç kapasiteli otoparkı bu şekilde oluşturduk. Park yerlerimizde zabıtalar, T3 Vakfı görevlileri, polis memurları olacak. Yönlendirme levhalarıyla da ulaşımı kolaylaştırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Samsun'da tramvay TEKNOFEST süresi boyunca ücretsiz olacak. Tekkeköy İstasyonu'na kadar gidecek olan vatandaşlar buradan da yine ücretsiz olarak TEKNOFEST alanına ulaştırılacak.

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