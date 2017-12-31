2017’nin en çok satan teknolojik ürünleri belli oldu

Teknoloji devleri arasında kıyasıya rekabet yaşandığı biliniyor. Özellikle Apple, Samsung, Google ve Amazon gibi dev isimler, birbiriyle kıyasıya rekabet ediyor. Bu rekabette kimin öne geçtiği ise, yıl sonu açıklanan satış rakamlarıyla ortaya çıkıyor.

İşte GBH Insights isimli bir araştırma şirketi, 2017’nin en çok satan teknolojik ürünlerini listeledi ve listenin başında birçok kişinin tahmin ettiği üzere Apple iPhone yer aldı. Listeye göre bu yıl iPhone modelleri toplamda 223 milyon adet sattı.

iPhone’u en yakın takip eden ise Samsung’un bu yıl piyasaya sürdüğü S8 ve Note 8 serisi oldu. Bu modeller toplamda 33 milyon satma başarısı gösterdi.

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Samsung’dan sonra ise Amazon’un akıllı asistanı Echo Dot yer aldı. Özellikle ABD’de popüler olan cihazın 24 milyon sattığı görülüyor. Apple’ın akıllı saati Apple Watch ise bu yıl toplamda 20 milyon adet satılmış. 5. sırada ise 15 milyon satma başarısı gösteren Nintendo Switch yer alıyor.