Teknoloji 2020de akıllı telefon üretimi yüzde 11 azaldı
MOBİL

2020'de akıllı telefon üretimi yüzde 11 azaldı

TrendForce tarafından yapılan yeni araştırmalara göre 2020'de akıllı telefon üretimi %11 civarında azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde genel bir toparlanma beklense de pandeminin seyrine göre düşüş devam edebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Teknoloji
Teknoloji

Koronavirüs nedeniyle birçok farklı sektör üretime ara vermek ya da sınırlandırmak zorunda kaldı. Durum böyle olunca özellikle bazı teknoloji ürünlerini ya da otomobilleri satın alanların haftalarca hatta aylarca beklemesi gerekti.

TrendForce isimli bir şirket tarafından yapılan araştırmalara göre geçtiğimiz yıl toplamda 1.25 milyar adet civarında akıllı telefon satışı gerçekleşti. Bu da 2019 ile kıyaslandığında arada aslında %11'lik bir fark ortaya çıkarıyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere Listenin ilk sırasında Samsung var.

Bu istatistikler üzerinden yola çıkıldığında 2020'de en fazla üretimi 263milyonadet akıllı telefonla Samsung gerçekleştirmiş durumda. Hemen ardından 199 milyon adet ürünle Apple geliyor. Liste Xiaomi, OPPO ve Vivo şeklinde ilerliyor.

Samsung'un geçen sene ürettiği 263 milyon adet telefon aslında %21'lik bir pazar payına karşılık geliyor. 2021'deki üretim tahmini ise 267 milyon adet seviyesinde.

Apple'ın yeni kablosuz şarj patenti ortaya çıktı
TEKNOLOJİ
Apple'ın yeni kablosuz şarj patenti ortaya çıktı

Dünyanın en iyi ön kameralı telefonu belli oldu
TEKNOLOJİ
Dünyanın en iyi ön kameralı telefonu belli oldu
Abone Ol Google News
Korku filmi değil gerçek

Korku filmi değil gerçek

Falçatayla kesip saldırdı, çuvala koyup üzerinden araçla geçti.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Kılıçdaroğlunun darbeyi izlediği ev Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğluna usulsüz şekilde tahsis edilmiş

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması.

"Küresel şirketler insanımızın iyi niyetini suistimal ediyor..."

Evet manşet oldunuz

Evet manşet oldunuz

​Asker kaçağı kısıtlamayı deldi: Yarın manşet mi olacağız?

​Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.