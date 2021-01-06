2020'de akıllı telefon üretimi yüzde 11 azaldı

Koronavirüs nedeniyle birçok farklı sektör üretime ara vermek ya da sınırlandırmak zorunda kaldı. Durum böyle olunca özellikle bazı teknoloji ürünlerini ya da otomobilleri satın alanların haftalarca hatta aylarca beklemesi gerekti.

TrendForce isimli bir şirket tarafından yapılan araştırmalara göre geçtiğimiz yıl toplamda 1.25 milyar adet civarında akıllı telefon satışı gerçekleşti. Bu da 2019 ile kıyaslandığında arada aslında %11'lik bir fark ortaya çıkarıyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere Listenin ilk sırasında Samsung var.

Bu istatistikler üzerinden yola çıkıldığında 2020'de en fazla üretimi 263milyonadet akıllı telefonla Samsung gerçekleştirmiş durumda. Hemen ardından 199 milyon adet ürünle Apple geliyor. Liste Xiaomi, OPPO ve Vivo şeklinde ilerliyor.

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Samsung'un geçen sene ürettiği 263 milyon adet telefon aslında %21'lik bir pazar payına karşılık geliyor. 2021'deki üretim tahmini ise 267 milyon adet seviyesinde.

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