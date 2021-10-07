Teknoloji AirPods Pronun yazılım güncellemesi Konuşma Yükseltme özelliğini aktif ediyor
İNTERNET

AirPods Pro'nun yazılım güncellemesi Konuşma Yükseltme özelliğini aktif ediyor

Hayli uzun süredir gündemde olan ve birçok kişinin merakla beklediği AirPods Pro'nun yeni sürümü, Konuşma Yükseltme isimli özellikle geliyor. Böylece ses şiddetinin artması ve berraklaşmasıyla birlikte iletişim kalitesi de önemli oranda artıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
AirPods Pronun yazılım güncellemesi Konuşma Yükseltme özelliğini aktif ediyor
AirPods Pro

Apple, AirPods Pro için uzun süredir gündemde olan 'Konuşma Yükseltme' özelliğini tüm kullanıcılar için aktif hale getirdi. Bu sistem kısaca insanların seslerinin daha kolay duyulabilmesi için ses şiddetini artırıyor.

AirPods Pro Konuşma Yükseltme nedir?

Apple'ın AirPods Pro için hayata geçirdiği Konuşma Yükseltme, aslında ÖzelŞeffaflık Modu altında yer alan bir özellik. Bu sistem, arka plan gürültülerini engelleyerek konuşmaların ses seviyesinin yükseltilmesini sağlıyor. Görüşme ve iletişim çok daha sağlıklı gerçekleşiyor.

Tabii bu özelliği kullanabilmek için AirPods Pro ve AirPods Max'in güncellenmesi şart. Genel / Hakkında / AirPods üzerinden Firmware Sürümü sayesinde yeni sürüme yükseltme yapılabiliyor.

AirPods Pro Konuşma Yükseltme nasıl açılır?

Ayarlar / Erişilebilirlik seçenekleri üzerinden Ses / Görsel kısmına ve daha sonrasında da Kulaklık Kolaylıkları bölümüne erişildiğinde Şeffaf Mod altında Konuşma Yükseltme seçeneği geliyor. Bu aktif edildiğinde işlem tamamlanıyor.

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