AirPods Pro'nun yazılım güncellemesi Konuşma Yükseltme özelliğini aktif ediyor

Apple, AirPods Pro için uzun süredir gündemde olan 'Konuşma Yükseltme' özelliğini tüm kullanıcılar için aktif hale getirdi. Bu sistem kısaca insanların seslerinin daha kolay duyulabilmesi için ses şiddetini artırıyor.

AirPods Pro Konuşma Yükseltme nedir?

Apple'ın AirPods Pro için hayata geçirdiği Konuşma Yükseltme, aslında ÖzelŞeffaflık Modu altında yer alan bir özellik. Bu sistem, arka plan gürültülerini engelleyerek konuşmaların ses seviyesinin yükseltilmesini sağlıyor. Görüşme ve iletişim çok daha sağlıklı gerçekleşiyor.

Tabii bu özelliği kullanabilmek için AirPods Pro ve AirPods Max'in güncellenmesi şart. Genel / Hakkında / AirPods üzerinden Firmware Sürümü sayesinde yeni sürüme yükseltme yapılabiliyor.

AirPods Pro Konuşma Yükseltme nasıl açılır?

Ayarlar / Erişilebilirlik seçenekleri üzerinden Ses / Görsel kısmına ve daha sonrasında da Kulaklık Kolaylıkları bölümüne erişildiğinde Şeffaf Mod altında Konuşma Yükseltme seçeneği geliyor. Bu aktif edildiğinde işlem tamamlanıyor.

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