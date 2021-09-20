Amazon toplamda 600 Çinli satıcıyı yasakladı

Amazon, artık çok sık şikayet edilen 'dolandırıcılık' konuyla alakalı olarak platformda satış yapan toplamda 600 Çinli markayı yasakladı. Bu şirketlerin kasıtlı olarak inceleme politikalarını ihlal ettiği de özellikle belirtildi.

Öncelikle Aukey ve Mpow gibi markaların yasaklanmasıyla birlikte satıcılar inceleme bırakan müşteriler için hediye kartları da dahil olmak üzere çeşitli ödüller sunarken yasaklandı. Yani Amazon'un yapısına aykırı olan bu sistemden yüzlerce farklı Çinli marka askıya alındı.

Önümüzdeki süreçte denetimlerin sıkılaşacağı ve benzer sistemi uygulayan daha farklı markaların da yasaklanabileceği konuşuluyor.